Trump u władzy. Cztery scenariusze wojny w Ukrainie

Donald Trump już jako kandydat określił wojnę w Ukrainie jako "przegraną" i obiecał zakończyć ją w 24 godziny. Do dziś nie zdradził, jak zamierza to zrobić.

Możliwość tymczasowego zawieszenia broni zyskała na uwadze wraz z ponownym wyborem Trumpa. Trump, który obiecał szybkie zakończenie wojny po powrocie do urzędu, wezwał 8 grudnia na Truth Social do natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji.

"Zełenski i Ukraina chcieliby zawrzeć umowę i zakończyć szaleństwo" - stwierdził, dodając: "Może to przerodzić się w coś znacznie większego i znacznie gorszego. Znam dobrze Władimira. To jego czas na działanie."

Jednakże, z zachodnimi krajami niechętnymi do prowokowania prezydenta Rosji Władimira Putina wiążącymi zobowiązaniami wobec Ukrainy, najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest "zamrożenie" wojny, gdyż "ugoda jest na tym etapie zbyt ambitna".

Innym możliwym scenariuszem jest odmowa Rosji do kompromisu i kontynuacja walk. Eksperci wojskowi z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną wielokrotnie argumentowali, że rosyjscy przywódcy wierzą, że wygrywają na polu bitwy i nie są skłonni do poważnych negocjacji.

W takim scenariuszu Ukraina potrzebowałaby znacznego poziomu dalszej pomocy ze strony Zachodu, co mogłoby być trudne do uzyskania dla Kijowa. Zarówno Trump, jak i wiceprezydent-elekt JD Vance, otwarcie wyrażali sceptycyzm wobec amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy za rządów Bidena.

Długotrwała wojna byłaby katastrofalna dla Ukrainy, która nie może rekrutować tylu żołnierzy, co Rosja, i która bardziej ceni życie ludzkie niż jej przeciwnik, co oznacza, że nieuchronnie cierpi bardziej w wyniku przedłużającej się wojny na wyniszczenie. Jednak długotrwała wojna prawdopodobnie nadwyrężyłaby również zasoby wojskowe Rosji. Moskwa traci pojazdy opancerzone w tempie, które może być nie do utrzymania, i może potrzebować kolejnej rundy mobilizacji, aby kontynuować zastępowanie strat w ludziach.