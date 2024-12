Bez szans na porozumienie? Zełenski odrzuca jeden scenariusz

7 grudnia Zełenski i Trump spotkali się w Paryżu . Podczas spotkania, według źródeł Reutersa, nowo wybrany prezydent USA stwierdził, że konieczne jest natychmiastowe przerwanie ognia na Ukrainie i przejście do negocjacji pokojowych . Nie przedstawił jednak żadnego planu rozwiązania konfliktu, co wywołało "rosnące poczucie niepewności w Kijowie". Trump podkreślił jednak, że Ukraina w przypadku zakończenia wojny powinna otrzymać gwarancje bezpieczeństwa.

Po spotkaniu Trump oświadczył, że prezydent Rosji, Władimir Putin, powinien przygotować się do zakończenia wojny, ponieważ poniósł znaczne straty i "przegrał" . Dodał również, że Zełenski jest gotów do zawarcia pokoju i chce jak najszybciej zakończyć wojnę.

Doradcy Trumpa proponują co najmniej trzy warianty zakończenia wojny. Jeden z nich należy do przyszłego specjalnego przedstawiciela ds. Ukrainy, Kita Kelloga. Polega on na skłonieniu Ukrainy i Rosji do wznowienia negocjacji, wykorzystując pomoc USA dla Sił Zbrojnych Ukrainy jako dźwignię nacisku. Zakłada "zamrożenie" działań wojennych na linii frontu na początkowych etapach negocjacji i rezygnację z zaproszenia Ukrainy do NATO na 10 lat.