Trump przemówił publicznie. "Nigdy więcej tego ode mnie nie usłyszycie"

- Usłyszałem głośny świst i poczułem, że coś uderzyło mnie naprawdę mocno w prawe ucho. Pomyślałem sobie: 'Wow, co to było? To może być tylko kula' - i podniosłem prawą rękę do ucha, opuściłem ją, a moja ręka była cała we krwi. Od razu wiedziałem, że sytuacja jest poważna, że ​​jesteśmy atakowani i jednym ruchem padłem na ziemię - opowiadał Trump.