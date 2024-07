J.D. Vance przyjął nominację na wiceprezydenta USA

W wywiadzie w 2022 roku Vance stwierdził, że "nie obchodzi go, co się stanie z Ukrainą". Vance w pierwszym wywiadzie po wyborze na kandydata na wiceprezydenta USA sugerował, że obecna administracja może doprowadzić do wojny jądrowej. - Musimy szybko zakończyć wojnę w Ukrainie, by Ameryka mogła się skupić na prawdziwym problemie, Chinach - powiedział.