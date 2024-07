Prosto z więzienia na konwencję Republikanów. "Mam przesłanie"

- Mam dla was bardzo proste przesłanie. Jeśli oni przyszli po mnie, jeśli przyszli po Donalda Trumpa, uważajcie, oni przyjdą też po was - powiedział Navarro, zaledwie godziny po wyjściu z więzienia federalnego w Miami. - Jeśli my nie będziemy kontrolować naszego państwa, jeśli nie obejmiemy kontroli nad wszystkimi trzema władzami - prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą - oni będą kontrolować nas - dodał były doradca Trumpa.