Postrzelił Trumpa. W szkole miał grozić atakiem

W rozmowie z "Daily Mail" Taormina przekazał, że "uczniowie mieli takie anonimowe miejsce, w którym można było publikować różne rzeczy lub donosić na kogoś na naszych komputerach w szkole, a on opublikował coś w rodzaju 'Nie przychodź jutro do szkoły' i coś innego, co brzmiało, jakby podłożył bomby w łazienkach w stołówce".