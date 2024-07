"Wyrzutek". Tak znajomi opisują Thomasa

Media dotarły do kolegów ze szkoły Thomasa Crooksa. Uczniowie opisują go jako "wyrzutka", który był "gnębiony każdego dnia". Okazuje się, że 20-latek w czasach szkoły średniej chciał dostać się do klubu strzeleckiego, jednak bezskutecznie. - Jego rzut był tak słaby, że uznano go za niebezpiecznego - opowiadają koledzy.