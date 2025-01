Trump przekona Putina? "Jest nim zafascynowany"

Kmdr. por. rez. Maksymilian Dura z portalu Defence24.pl mówił w programie "Newsroom WP", że Donaldowi Trumpowi będzie łatwiej nawiązać rozmowę z Władimirem Putinem, dlatego że rosyjski dyktator "wie, że Trump jest zafascynowany jego osobą". - To może pomóc, bo Putin widząc człowieka uległego, o wiele bardziej będzie gotowy na negocjacje, niż z Bidenem, który traktował go jak zbrodniarza - wskazał gość WP. - Moją największą obawą jest to, żeby nie zaakceptować tego, co się stało w Ukrainie, czyli tego, że Rosjanie zajęli ukraińskie terytorium i potraktowali je jako swoje. To byłoby zielone światło do takiego samego działania w odniesieniu do innych krajów – ostrzegł wojskowy. Podkreślił, że Zachód nie powinien nosić żadnych sankcji nałożonych na Rosji, bo to pomogłoby Kremlowi w odbudowywaniu potencjału militarnego.