Trump o fałszerstwach wyborczych, służby ostrzegają przed Rosją. Kulisy kampanii w USA, "ryzyko zamieszek" i głosy Polonii

Są opowiadane historie, które niosą się w internecie. Ostatnio emocje wywoływała opowieść, że ktoś do lokalu wyborczego przyniósł więcej niż jeden głos. Okazało się, że był to listonosz, który mógł to zrobić. To trafia na podatny grunt. Ludziom niewiele trzeba, by uwierzyli w takie historie, które okazują się zupełnie inne od rzeczywistości. Do tego mamy rosyjską dezinformację - Rosja wydaje 1,5 mld dolarów rocznie na sianie dezinformacje w krajach zachodnich i skupia się na USA.