Kobiety w USA mogą przesądzić o zwycięstwie Harris. Jedno zdanie Trumpa wywołało wściekłość

Dodatkowo Trump próbuje grać na niechlubnej tradycji odwoływania się do rasizmu, do hasła, które podoba się pewnej części społeczeństwa, że rzekomo "Ameryka to kraj dla białych ludzi". 100 lat temu mieliśmy analogiczne hasła skierowane pod adresem innych grup, m.in. Włochów czy Żydów. Teraz te hasła są kierowane głównie do migrantów z krajów hiszpańskojęzycznych. Mimo że w USA są ludzie, którym te hasła się podobają, to w rzeczywistości nie jesteśmy krajem rasistowskim.