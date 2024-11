Trump niebezpieczny dla Polski? "Zapatrzony w siebie megaloman"

Eksperci i analitycy zwracają uwagę, że rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w USA będzie miało szczególne znaczenie dla sytuacji w Ukrainie. Nie inaczej twierdzi gen. Roman Polko. - Z pewnością nie pozostanie bez znaczenia - skomentował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Generał, oceniając wypowiedzi Donalda Trumpa, nazwał go zapatrzonym w siebie megalomanem. - Wypowiedzi Trumpa o przyjaźni z Putinem, mówienie, że ten zbrodniarz wojenny jest geniuszem i nieprzewidywalność Trumpa pokazuje, że jego wygrana to byłby bardzo niebezpieczny kierunek z punktu widzenia Polski - mówił generał. - Byłby to kierunek na zamknięcie frontu ukraińskiego za wszelką cenę. Także za cenę tego, że Ukraina zostanie podana na tacy Putinowi - dodał.