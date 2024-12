Trump dopuszcza naloty na Iran. "Wszystko się może zdarzyć"

Zespół współpracowników prezydenta elekta USA Donalda Trumpa rozważa możliwość podjęcia działań militarnych wobec Iranu. Powodem są obawy, że sankcje mogą nie wystarczyć do powstrzymania irańskiego programu atomowego.

Iran produkuje materiał rozszczepialny na poziomie umożliwiającym szybkie przekształcenie go w broń. "WSJ" podaje, że w ciągu kilku dni Iran mógłby rozwinąć ten materiał do poziomu militarnego. Amerykański wywiad ocenił, że Teheran posiada wystarczające zapasy wzbogaconego uranu do produkcji ponad 12 bomb atomowych.