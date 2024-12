"Bez precedensu". Trump chciał zabłysnąć, ale Xi powiedział "nie"

W co gra Trump? Zlekceważył Putina, zaprosił Xi

Za oceanem wywołało to niemałe zaskoczenie, bo od 1874 roku w uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych nie brali udziału żadni zagraniczni przywódcy.

W rozmowie z CBS News nowa sekretarz prasowa Białego Domu, Karoline Leavitt, potwierdziła, że prezydent elekt rozesłał zaproszenia, w tym do Xi. - To przykład na to, że Trump nawiązał otwarty dialog z przywódcami krajów, które są nie tylko naszymi sojusznikami, ale także naszymi przeciwnikami i konkurentami - oceniła.