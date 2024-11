Trump czy Harris? Rosja sceptyczna wobec kandydatów na prezydenta USA

Donald Trump od początku swojej kariery politycznej budził w Rosji pewne uznanie. Władimir Putin ceni sobie fakt, że Trump wyraża podziw wobec niego. "Kreml lubi, gdy bogaty Trump jest pełen podziwu dla Putina. To daje Putinowi przewagę" – mówi Nina Chruszczowa, prawnuczka Nikity Chruszczowa i profesor The New School w Nowym Jorku.