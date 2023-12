Trudny czas dla Zełenskiego. "Przejawia objawy paniki"

- Istnieje takie wrażenie, że po wizycie sekretarza obrony USA Lloyda Austina w Kijowie Zełenski zbliżył się do decyzji o zastąpieniu kimś Załużnego. Kłótnie zniknęły, a zaczęły się żarty, jest to jednak bardzo zimny i złośliwy humor. Prezydent pyta: "Co, bohatersko posuwamy się do przodu - wycofaliśmy się 200 metrów??, a Załużny ze złością milczy - powiedział jeden z rozmówców "Ukraińskiej Prawdy".