Tropiciel księży-pedofilów przyjedzie do Polski. Po jego wizycie w Chile nastąpiła fala rezygnacji

Po wstrząsie, jaki wywołał film "Tylko nie mów nikomu", do Polski przybędzie abp. Charlesa Sciclunę. Zwany przez niektórych "kościelnym Elliotem Nessem" biskup i ekspert dochodzeń ws. pedofilii, który na swoim koncie ma ukrócenie kilkunastu karier kościelnych hierarchów.

A mimo to koniec kościelnej kariery Meksykanina nadszedł dopiero w 2005 roku, kiedy śledztwem w jego sprawie zajął się abp. Charles Scicluna. Dochodzenie, zlecone przez ówczesnego kardynała Ratzingera i zakończone już przez Ratzingera-papieża, było trudne, bo Maciel miał mocną pozycję w otoczeniu Jana Pawła II. Ale ostatecznie zakończyło się usunięciem zakonnika z Kościoła. To, co było końcem dla Maciela, było początkiem dla Scicluny, który od tej pory stał się twarzą kościelnej walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez księży.