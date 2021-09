Wypadek z udziałem motocyklisty w Gdańsku

Wypadek na ruchliwym skrzyżowaniu w Gdańsku

- Sprawcą wypadku był 26-letni kierowca Volkswagena Golfa. Najechał on na skręcającego w lewo 35-letniego motocyklistę. Mężczyzna z obrażeniami ręki został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują technicy. Pas do zawracania jest wyłączony z ruchu. Ciężko powiedzieć jak długo jeszcze potrwają utrudnienia w tym miejscu - przekazał nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, rzecznik gdańskiej policji.