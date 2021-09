W pseudo-hodowli psy miały tragiczne warunki. Trafiły do Sopotu

Adopcja psów

- Sopocianie maja pomaganie we krwi. Jeśli ktoś rozważa przyjęcie do domu psa to namawiam, by był to zwierzak ze schroniska. Nikt tak jak one nie odwzajemni uczucia jakim się je otacza w domu na który czekały. Nie kupujcie, adoptujcie - zaapelował Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.