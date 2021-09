Trzecia opinia ws. Stefana W. Piotr Adamowicz: Nasz ojciec oczekiwał osądu. Nie doczekał

Zamach na prezydenta Gdańska

Do zamachu na życie prezydenta Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po odliczeniu do światełka do nieba, na scenę wszedł Stefan W., który ugodził nożem prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu.