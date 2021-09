Opinia biegłych na temat zabójcy prezydenta Adamowicza w prokuraturze

Zabójstwo Pawła Adamowicza

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym w centrum Gdańska. Stefan W. wtargnął na scenę, na której przebywał prezydent miasta Paweł Adamowicz i ugodził go trzykrotnie nożem. Pomimo wysiłku zespołów lekarzy, nie udało się go uratować. Prezydent zmarł następnego dnia w szpitalu. Stefan W. został zatrzymany.