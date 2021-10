Tragiczny wypadek na Kaszubach. 29-latek zginął na miejscu

Karambol na trasie Wejherowo - Piaśnica

We wtorek doszło do jeszcze jednego bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia na pomorskich drogach. Na drodze wojewódzkiej nr 218 zderzyły się czołowo autobus PKS z samochodem ciężarowym. Dodatkowo, w tira uderzył jadący za nim Mercedes Vito. Na szczęście skończyło się na strachu. W tym wypadku nikt nie zginął. Kierowca autobusu i jedna z pasażerek zostali zabrani do szpitala z niewielkimi obrażeniami.