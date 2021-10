Wykluczenie komunikacyjne na Pomorzu. Młodzież walczy o poprawę sytuacji

- Ten problem dotyka wiele osób w naszym wieku. Dojazdy do szkoły są naprawdę trudne. Gmina się rozwija, Pomorze się rozwija, ale niestety nie rozwija się transport publiczny. Sytuacja jest trudna, nie tylko dla uczniów. Dostanie się do Gdańska PKS-em, z małych okolicznych miejscowości jest trudne. Dojazd poza szczytem komunikacyjnym jest praktycznie niemożliwy. A co z ludźmi, którzy jeżdżą do pracy? Albo osobami, które muszą dotrzeć do lekarza? Jesteśmy skazani na samochód, a mamy przecież kryzys klimatyczny - przekonywał nastolatek.