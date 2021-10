Uroczystości zjednoczenia Niemiec w Gdańsku. "Nie możemy się zgadzać na autorytarne zapędy"

- Dziękuje wszystkim zaangażowanym w przyjaźń polsko-niemiecką. Dziękuje każdemu, który przyczynił się do walki o demokrację. Dziękuje Lechowi Wałęsie, elektrykowi z Gdańska. Słowo "dziękuję" niesie ogromny ładunek braterstwa. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" - głosi polskie przysłowie. Mamy ich niestety nadto: pandemia, kryzys migracyjny, klimatyczny. Pielęgnujmy to, co nas łączy, i rozmawiajmy o tym, co dzieli. Jubileusze to okazja do składania życzeń - powiedziała.