Niemcy po erze Angeli Merkel. "Światła drogowe" kontra "Jamajka"

- Niemcy mu uwierzyli. Stanowi on mieszankę tego, czego oni oczekują - ciągłości z nowością. SPD ma doświadczenie w rządzeniu krajem. Niemcy potrzebują zmiany. Potrzebują rządów, które nie będą bać się podejmować decyzji. Nie jest on może wybitnie porywającym mówcą, jest technokratą, ale Niemcom to odpowiada. To w nim widzą przyszłego kanclerza - tłumaczy szef gdańskiego ECS.