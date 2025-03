Staranowali bramę do posesji. Wielka akcja służb pod Gdańskiem

Grupa tzw. "samochodziarzy" z Pomorza w końcu się doigrała. Funkcjonariusze CBŚP z Gdańska, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, rozbili transgraniczną zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami pojazdów marki mercedes sprinter. Nagranie z tej akcji udostępniło CBŚP. Widać na nim moment wjazdu służb na podejrzaną posesję. Nie czekano jednak, aż ktoś otworzy, a zamiast tego użyto pojazdu opancerzonego, którego kierowca staranował bramę i podjechał pod podejrzaną halę. Po chwili pojawiło się więcej samochodów, z których wyszli kolejni funkcjonariusze, by rozpocząć obławę za podejrzanymi. Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymano 7 osób, przy okazji odzyskano też skradzione mienie, w tym pojazdy i elementy karoserii, o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych. "W wyniku przeprowadzonych czynności przez funkcjonariuszy CBŚP odzyskano trzy pojazdy marki Mercedes Sprinter w tym dwa, które zostały skradzione kilka godzin wcześniej z terenu Niemiec oraz dwa skutery wodne. Łączna wartość zabezpieczonych pojazdów wynosi ok. 500 tys. PLN. Z uwagi na fakt, że ujawnione pojazdy posiadały widoczne ślady ingerencji w pola numerowe, zostaną one poddane dalszym szczegółowym badaniom mechanoskopijnym. W trakcie czynności przeszukania hal magazynowych, gdzie zatrzymano członków wspomnianej grupy przestępczej, ujawniono i zabezpieczono również silniki, elementy nadwozia i karoserii pochodzących z kradzieży na terenie Polski i Niemiec o wartości blisko 3 mln złotych" - wyjaśniło CBŚP.