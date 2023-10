Sensacja archeologiczna z X wieku. Arabski skarb na Pomorzu

Niesamowity finał poszukiwań członków Stowarzyszenia im. Św. Korduli siekańców na Pomorzu. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej udostępniło nagranie, na którym można zauważyć, że z ziemi jeden z badaczy wyciąga coś srebrnego. Jak wyjaśniło muzeum, był to fragmenty srebrnych arabskich dirhamów datowane na X wiek. Gdyby tego było mało, w miejscu wykopalisk odkryto kolejne części monet. Rzadki skarb został wykopany na terenie wioski Śniatowo (gmina Kamień Pomorski). Ciekawostką jest fakt, że srebrne dirhamy obowiązywały w krajach arabskich od VII w. do XI w. Tymczasem monety znalazły się na dzisiejszym terenie Polski. Według informacji przekazanych przez muzeum, mogą one być pozostałością po niemieckim pionierze antropologii naukowej. Rudolf Virchow na tym obszarze pod koniec XIX wieku prowadził specjalne badania archeologiczne. "W 1868 roku światowej sławy niemiecki patolog, pionier antropologii naukowej, etnologii i badań prehistorycznych Rudolf Virchow (1821-1902) prowadził badania archeologiczne w pobliżu miejsca odkrycia dirhamów, dokładnie na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska (niem. Wallberg). Rudolf Virchow był współzałożycielem m.in. Berlińskiego Towarzystwa Antropologicznego" - wyjaśniono w oświadczeniu. Teraz fragmenty dirhamów trafią do laboratorium, gdzie pomorscy specjaliści poznają wszystkie tajemnice tak rzadkiego odkrycia.