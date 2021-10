Prognoza pogody na Pomorzu. Czwartek deszczowy

Temperatura minimalna od 0 st. C na północnym wschodzie i 2 st. C na wschodzie oraz w kotlinach górskich, około 4 st. C w centrum do 8 st. C na zachodzie; cieplej tylko nad morzem, od 9 st. C do 10 st. C. Na wschodzie oraz w kotlinach górskich spadek temperatury przy gruncie do około -2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do około 60 km/h.