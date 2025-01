Jakie zarobki zapewnią emeryturę 5 tys. zł?

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, przeanalizował, jakie zarobki są potrzebne, by przyszła emerytura wynosiła co najmniej 5 tys. zł. Według jego badań, mężczyźni muszą zarabiać 6200 zł brutto miesięcznie, a kobiety 9800 zł brutto, by osiągnąć ten cel.