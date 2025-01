Niemieckie Patrioty dla Polski. Jest jasna deklaracja

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius został zapytany przez Polską Agencję Prasową o to, kiedy niemieckie baterie Patriot zostaną rozmieszczone w Rzeszowie. Odparł, że jeszcze w styczniu pojedzie do tego miasta, aby zagwarantować, że niemieckie Patrioty "zaczną pracę jeszcze w tym miesiącu".

Niemiecka broń będzie strzegła polskiego nieba w wyniku dość dużej zmiany: od stycznia dowództwo obrony przeciwlotniczej w Polsce od USA przejęło NATO. Teraz to Sojusz, a nie sami Amerykanie, mają zabezpieczać węzły logistyczne w Polsce, które umożliwiają dostarczanie pomocy Ukrainie.

To element szerszej operacji, zainicjowanej przez odchodzącą administrację prezydenta Joego Bidena. Polega ona na przeniesieniu ciężaru pomocy Ukrainie z USA na europejski filar NATO, zanim do Białego Domu ponownie wprowadzi się Donald Trump, którego wsparcia Kijów nie może być pewien.

Przepływem broni i sprzętu z Zachodu do Ukrainy zajmuje się specjalna komórka – Security Assistance Group-Ukraine, i to w niej obowiązki zaczęły przechodzić z Ameryki do Europy.