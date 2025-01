Dowództwo Operacyjne dementuje incydent z rosyjskim statkiem przy Baltic Pipe

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP stanowczo zaprzeczyło informacjom o obecności rosyjskiego statku z tzw. "floty cieni" w pobliżu gazociągu Baltic Pipe. W opublikowanym we wtorek komunikacie podkreślono, że taki incydent nie miał miejsca.

W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i trwającej wojny w Ukrainie dowództwo zaapelowało do mediów i użytkowników mediów społecznościowych o ostrożność przy rozpowszechnianiu informacji z niezweryfikowanych źródeł. Podkreślono, że brak odpowiedniej analizy sprzyja dezinformacji.

Informację o rosyjskim statku "floty cieni", który miał okrążyć odcinek rurociągu transportującego norweski gaz do Polski na Morzu Bałtyckim podało TVP World powołując się na źródło w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Premier Donald Tusk, pytany o doniesienia TVP World dotyczące rosyjskiego statku, stwierdził, że nie otrzymał takich informacji. Zapewnił jednak, że jeśli rosyjski statek wykonuje podejrzane manewry w pobliżu gazociągu, to jest to wystarczający powód do podjęcia działań.