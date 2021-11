Policjant po służbie i prezes IPN obezwładnili agresywnego sąsiada

Przemoc domowa, do której doszło na gdańskich Siedlcach, zakończyła się happy endem z kilku powodów. Głównym byli sąsiedzi, którzy nie tylko nie obawiali się interweniować, ale gdy doszło do rękoczynów to obezwładnili napastnika. Jak się okazało, pierwszy z nich jest policjantem po służbie, a drugi to Karol Nawrocki, prezes IPN.