Zdziwili się nawet policjanci. Kierowcy grozi 50 punktów karnych

We wtorek po południu na jednej z dróg w gminie Nowa Wieś Lęborska dzielnicowy na służbie zauważył przejeżdżający samochód, którego kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Na miejscu pasażera siedziało dwoje dzieci. Gdy policjant zatrzymał auto do kontroli, okazało się, że - poza kierowcą - było w nim łącznie siedmioro dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat.