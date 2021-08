Pogoda na Pomorzu. Możliwe gradobicie w całym regionie

Pogoda na Pomorzu. Gdzie będzie padać?

Prognozowana wysokość opadów podczas burzy do około 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny, zachodni stopniowo skręcający na północno-zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 80 km/h.