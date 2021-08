Śląskie. Pogoda na środę. Dużo słońca

Śląskie. Co nas czeka w kolejnych dniach?

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kolejnych dniach nad Polskę gorące powietrze. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed bardzo silnym antycyklonem Lucyfer, który przyniesie do Europy gorące powietrze znad Afryki. We Włoszech czy Grecji termometry mogą wskazać nawet 50 stopni Celsjusza. W naszym kraju tak gorąco nie będzie, ale z każdym dniem temperatura będzie rosła. W weekend w województwie śląskim prognozowane są temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. To z kolei oznacza, że mogą pojawić się silne burze.