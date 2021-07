Pogoda w czwartek. IMGW ostrzega przed burzami

Pogoda w czwartek będzie zróżnicowana. Zależy od regionu

Na wschodzie Polski natomiast zapowiada się bardzo ciepły dzień. W czwartek maksymalna temperatura wyniesie tam 26-27 st. C. W Lesku ma być najcieplej (27 st. C.). W Siemiatyczach w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy również 27 st. C. W Warszawie, Białymstoku, Suwałkach, Przemyślu i Zamościu - maksymalnie 26 st. C.