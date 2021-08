Plaże morskie zostaną przekazane samorządom? Jest projekt ustawy

Plaże morskie przekazane samorządom? Projekt już w Senacie

Polityk podkreślił, że gminy nie mogą zarządzać plażami. W ich funkcjonowanie mogą ingerować tylko poprzez jednorazowe porozumienia z urzędami morskimi. - Projekt, który napisałem, zakłada, żeby gminy, tam gdzie będą chciały, będą mogły wystąpić do urzędów morskich o przekazanie plaży. Urzędy morskie w takiej sytuacji będą musiały przekazać gminom prawo do dysponowania plażami na okres co najmniej 10 lat - wyjaśnił senator.