"Łańcuch życia" na plaży. Chwile grozy w Sopocie

Do zdarzenia doszło we wtorek na morskim kąpielisku w Sopocie. Tuż przed godziną 16 do sopockiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego wpłynęło zgłoszenie o zaginionej 4-letniej dziewczynce, która - zanim zniknęła z pola widzenia swoich rodziców - bawiła się przy brzegu plaży. Nie wykluczono, że dziecko weszło do morza.