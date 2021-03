Państwowa pomoc dla brata Daniela Obajtka. "Nikt nie może być wykluczony"

Bartłomiej Obajtek, brat Daniela, od 19 lat jest pracownikiem Lasów Państwowych. Od 25 stycznia 2018 roku jest dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W tym samym roku startował z listy PiS w wyborach do Sejmiku Pomorskiego. Poparło go ponad 2,2 tys. wyborców, mandatu nie otrzymał.

Z internetowej strony "Szlacheckiego Gniazda" wynika, że obiekt oferuje pokoje oraz osiem luksusowych domków dostępnych o każdej porze roku. Są też trzy sale do organizacji szkoleń, konferencji i przyjęć. Budynek ma powierzchnię 350 m.kw. i znajduje się na działce o powierzchni 3000 m.kw.. Na terenie posiadłości jest też również "amfiteatr służący jako miejsce do udzielania ślubów, oraz imprez tanecznych, grill, bar letni, fontanna".

Daniel Obajtek spokojny o swój los? "Jarosław Kaczyński będzie go bronił"

- Każda osoba w Polsce na prawo do prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem której, nie tylko zatrudniani są ludzie, ale także płacone są podatki. W sytuacjach, kiedy dochodzi do utraty przychodów i ich obniżenia, nie z winy przedsiębiorcy, lub kiedy przedsiębiorca potrzebuje środków na rozwój, nikt nie może być wykluczony – twierdzi dyrektor Bartłomiej Obajtek.

Obiekt w Kopalinie jest oddalony od siedziby dyrekcji gdańskich Lasów Państwowych o ok. 90 km i ok 1,5 godziny drogi. Jak państwowy urzędnik na kierowniczym stanowisku godzi pracę z prowadzeniem działalności gospodarczej? Z naszych informacji wynika, że restauracją i usługami noclegowymi zarządza wyznaczona przez niego osoba. On sam pełni funkcję nadzorcy nadmorskiego biznesu.

Co ciekawe, według przepisów ustawy antykorupcyjnej osoba na państwowym, kierowniczym stanowisku ma zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Ale nie w przypadku Lasów Państwowych. Podobnie rzecz się ma ze składaniem oświadczeń majątkowych i ewentualną zgodą przełożonych na prowadzenie prywatnego biznesu. W tym przypadku również nie ma prawnych narzędzi do egzekwowania powszechnie stosowanej praktyki.

Niespełna rok później przekazał ją w darowiźnie ojcu Obajtka. A ten z kolei w 2014 roku podarował ją Bartłomiejowi. Z kolei jak ujawnił "Newsweek”, całe Kopalino twierdzi, że 200 metrów od "Szlacheckiego Gniazda", przy ulicy Bursztynowej, domki letniskowe należą do prezesa Orlenu. Mają potwierdzać to księgi wieczyste.

"Mój tata przez wiele lat prowadził firmę budowlaną, robił duże inwestycje – m.in. domy opieki, urzędy skarbowe. Kiedyś były to duże inwestycje. Mówienie teraz, że to co mamy, mamy z pieniędzy na posadach państwowych i opływamy w majątek to fikcja i robienie ludziom wody z mózgu" – bronił brata Bartłomiej Obajtek w rozmowie z portalem natemat.pl