Pijany wjechał w ogrodzenie. Nie mógł ustać na nogach po wyjściu z auta

Pijany kierowca w Sopocie. Wjechał w ogrodzenie

Policjanci ustalili właścicielkę uszkodzonego samochodu oraz rysopis kierowcy. Drogówka z Sopotu szybko dotarła do właścicielki golfa oraz do 45-letniego użytkownika samochodu. Mężczyzna pasował do rysopisu. Był nietrzeźwy.