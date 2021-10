Maciej Szczęsny oskarżony za jazdę po alkoholu. "Jest mi potwornie wstyd"

Akt oskarżenia w sprawie Macieja Szczęsnego wpłynął do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota zarzuca mu kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi grzywna, a także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch.