Nocny pościg ulicami Gdańska zakończony na słupie. Trwają poszukiwania kierowcy

Gdańsk. Nocny pościg za BMW

- Wczoraj wieczorem na alei Hallera w Gdańsku policjanci ruchu drogowego wydali polecenie do zatrzymania się kierującemu samochodem marki BMW. Mężczyzna nie zastosował się do tych poleceń, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą BMW, dając mu polecenia do zatrzymania przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych - przekazała podinsp. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.