Gdańsk. Nowa odsłona pływającego muzeum

Nowa wystawa stała

Na znajdującej się w ładowniach statku ekspozycji ukazane są oczywiście aspekty techniczne jednostki. Jak zapewnia Westphal to jednak nie wszystko. - Wystawa opowiada także o tym, co działo się w stoczni, w Gdańsku, w kraju i poza jego granicami, gdy statek powstawał i gdy pływał pod polską banderą od 1949 roku przez kolejne 31 lat, ponieważ wszystko to miało znaczenie dla jego funkcjonowania - opowiadał.