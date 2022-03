Napadł ją nożownik. Wbiła mu jego własny nóż w nogę

W niedzielę po godzinie 18:00 policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie o usiłowaniu rozboju, do którego doszło na ul. Hynka na gdańskiej Zaspie. Podczas zdarzenia sprawca podszedł do 25-latki z Gdyni, zażądał od niej pieniędzy i uderzył kobietę dłonią w twarz. Następnie podejrzany przytrzymał pokrzywdzoną, przestawił nóż do jej gardła i ponownie zażądał gotówki.