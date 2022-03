Pogoda na weekend. Słoneczny Noe przyniesie wiosnę

W nocy wszędzie chwyci mróz do ok. -6/-4 st. C, a w rejonach podgórskich do ok. -10 st. C. Cieplej na krańcach wschodnich i zachodnich, gdzie spodziewamy się ok. -2/-1 st. C . Bez przymrozku na Wybrzeżu, tu odnotujemy ok. 1/2st. C.