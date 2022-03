Pogoda. Noe przyprowadzi do Polski wiosnę

Pogoda. Dni ciepłe, ale noce nadal chłodne

Pomimo, że w ciągu dnia spora ilość promieni słonecznych przyczyni się do znacznego nagrzania atmosfery, to nocne rozpogodzenia sprawią, że nagromadzone ciepło szybko wypromieniuje w kosmos. Dlatego pomimo, że w ciągu dnia temperatura będzie na plusie, to poranki będą mroźne. O ile jeszcze do końca tego tygodnia przy napływie rosyjskiego chłodu nad ranem temperatura będzie spadać do -3/-5 stopni na wschodzie i do -1/-2 na zachodzie, o tyle w przyszłym tygodniu przy napływie południowego ciepła noce będą już cieplejsze, bo z temperaturą z okolic zera.