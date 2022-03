Pogoda dla Polski. Mocne uderzenie w zimę. Nawet 15 stopni na plusie

Pogoda dla Polski. Słonecznie i ciepło

Zacumowanie wyżu na Rosją sprawi, że z południowego wschodu i z południa zacznie do nas docierać coraz cieplejsze powietrze początkowo czarnomorskie, a następnie śródziemnomorskie. O ile jeszcze w tym tygodniu termometry wskażą od 2-4 stopni na wschodzie do 6-9 na zachodzie, to już w pierwszej połowie przyszłego tygodnia temperatura poszybuje w górę i poczujemy powiew typowo wiosennych temperatur. Na wschodzie temperatura podskoczy do 7-10 stopni, a na zachodzie do 11-13. Z kolei na południu temperatura może dobić nawet do 15 stopni na plusie. Oczywiście podane wartości, to temperatura w cieniu, więc w słońcu będzie zdecydowanie cieplej.