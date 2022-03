Pogoda dla Polski. Najgorzej będzie w nocy. Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Pogoda. Od czwartku solidny mróz

W drugiej połowie tygodnia pogoda ulegnie znaczącej poprawie, bowiem od wschodu zacznie nacierać suche, kontynentalne powietrze. Oznacza to sporo słońca, które sprawi, że za dnia temperatura wzrośnie do ok. 5-7 st. C w piątek i nawet 8-10 st. C w niedzielę. Najchłodniejszym dniem będzie czwartek, kiedy na wschodzie spodziewamy się mrozu do ok. -2/-1 st. C. W innych miejscach zmierzymy ok. 1-3 st. C a na północnym zachodzie ok. 5-6 st. C.