Pogoda. Do Polski dotrą aż dwie fale arktycznego powietrza

Mimo tego, że zbliża się wiosna, termometry pokazują coraz niższe temperatury. Jest to spowodowane znajdującym się nad sporą częścią Europy wyżem, który działa jak blokada i zatrzymuje napływ ciepłego powietrza do Polski. Do połowy miesiąca nie możemy liczyć na ocieplenie. Noce będą nawet jeszcze mroźniejsze niż teraz - czytamy na TVN Meteo.