Pogoda dla Polski. Słonecznie, ale zimno. To jeszcze nie wiosna

Stąd w drugiej połowie tygodnia temperatura wyniesie od 1 stopnia na wschodzie do 8 na zachodzie. Trzeba się przygotować też na mroźne noce. Na wschodzie temperatura o poranku spadać będzie do -6 stopni, a na zachodzie do -3, a przy gruncie odpowiednio do -10 i do -5. Szczególnie przymrozi na przedgórzu Karpat, gdzie w nocy temperatura wyniesie od -10 do -15 stopni, a przy gruncie do -20.