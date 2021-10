Uwaga! Sztorm na całym wybrzeżu Polski. Nadciąga niszczycielski żywioł

Alert RCB. Sztorm na całym wybrzeżu

Ostrzeżenie zostało rozesłane do części mieszkańców województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak podaje IMGW, "prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w pasie nadmorskim od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h, z południowego zachodu".